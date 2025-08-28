El regreso del público visitante al fútbol argentino volvió a instalarse en la agenda deportiva y política. En ese marco, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, expresó que “todo lo que sea volver a la normalidad es algo positivo”, pero reconoció que el desafío implica un esfuerzo conjunto de organización y control.

Como espectador, Romero señaló que “sería importante que esta vuelta se diera, porque es volver un poco a la normalidad”, recordando que no son muchos los países que viven la restricción actual. “Nosotros tomamos como normal algo que no lo es. Porque cuando decís únicamente público local, no va menos policía. Lo mismo tenés que controlar”, remarcó.

En esa línea, el funcionario sostuvo que el deporte debe entenderse como una política de Estado, ya que transmite valores fundamentales para la vida. Sin embargo, advirtió que en Argentina todavía existen problemas que dificultan el regreso de los visitantes a los estadios. “El problema es que hay veces que en algunas ocasiones pasan cosas, hay incidentes, y no terminamos de ser normales”, indicó.

Romero cuestion�� también la intolerancia que aún persiste en las canchas argentinas. “No aceptamos que haya una persona en otra tribuna festejando el gol de su equipo. Es algo tan loco lo que pasa, porque cuando uno ve cualquier tipo de liga internacional, cada hinchada tiene su espacio”, subrayó.

De esta manera, el ministro planteó la necesidad de un cambio cultural y organizativo para que el fútbol argentino pueda volver a disfrutar de estadios con público de ambas parcialidades, sin que ello represente un riesgo para la seguridad.