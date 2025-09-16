H.I.J.O.S y la Juventud Peronista conmemoraron La Noche de los Lápices

En el 49º aniversario de La Noche de los Lápices, las agrupaciones H.I.J.O.S y la Juventud Peronista (JP) realizaron una radio abierta en el Parque de Mayo. La convocatoria tuvo como objetivo la visibilizarían de este trágico episodio de la historia argentina, así como la de despertar conciencia en la sociedad sanjuanina, sobre todo en los jóvenes.

"Es un orgullo poder estar acá después del nefasto hecho de La Noche de los Lápices", reflexionó Victoria Benítez, miembro de la agrupación H.I.J.O.S. La militante de los Derechos Humanos contó que su madre fue desaparecida por el gobierno militar.

El acto lo organizó la Juventud Peronista (JP) e invitaron a la Agrupación H.I.J.O.S, quienes contaron los sufrimientos de sus familias con la Dictadura. "Hoy más que nunca tenemos que revindicar la Memoria, la Verdad y la Justicia, para que esto enserio no pase Nunca Más. Es que este Nunca Más está tan mal usado, como la palabra libertad en estos momentos. Por eso hoy más que nunca hay que militar este concepto de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó Victoria.

Gonzalo Leyes, miembro de la JP expresó: "Se trata de una fecha significativa para las juventudes. En este caso, realizando esta actividad de reflexión. Luego añadió: "Es un momento para recordar, pero también para revindicar la lucha de los estudiantes que fueron detenidos y que aún seguimos buscando"

La militante sanjuanina de Derechos Humanos contó que hace muchos años que vienen organizando el acto en conmemoración de La Noche de los Lápices, pero que aceptaron la invitación de la Juventud Peronista por la oportunidad de ser parte de la convocatoria abierta, en una radio abierta. “A nosotros nos parece muy importante el boca en boca, que los pibes se acerquen, pregunten. Por eso vamos a las escuelas y hacemos actos de militancias por los Derechos Humanos”.

Por último, Victoria reflexionó: "Por ahí escuchamos que esto ya pasó, que es parte del pasado, pero es un delito que hasta el día de hoy nos atraviesa a toda la sociedad, porque mi vieja no está. Hasta que no aparezca el último compañero, la última compañera desaparecida vamos a seguir llevando la palabra a todos los barrios, a todos lados para que se sepa que se trata de un delito continuado, porque los genocidas decidieron no decirnos a dónde están"