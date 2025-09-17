La Asociación Sanjuanina de Ceremonialistas (ASCER) anunció la realización del Seminario de Ceremonial Escolar: Normativa y Práctica en la organización de actos, que tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre, de 8:30 a 13:00 horas, en el Teatro Sarmiento (Av. Leandro Alem 34 N).

La disertación estará a cargo del profesor Aníbal Gotelli, reconocido especialista superior en ceremonial y protocolo, consultor nacional e internacional y presidente del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales de Argentina (CIDEC).

El encuentro está dirigido a profesionales del ceremonial, docentes, directivos, estudiantes e interesados en perfeccionar sus habilidades en la organización de actos escolares e institucionales. Según informaron desde la organización, los cupos ya se encuentran completos debido a la gran demanda que generó la propuesta.

El seminario cuenta con el auspicio de la Cámara de Diputados de San Juan y del Gobierno de la Provincia, y contará con la presencia del vicegobernador, quien participará de la apertura oficial.