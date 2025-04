Durante la madrugada del pasado miércoles 2 de abril, un remisero sanjuanino recibió una golpiza. Esto le ocasionó una grave lesión en el rostro que cambió su vida para siempre. Recibió tantos golpes en uno de sus ojos que perdió la visión del mismo.

La víctima es Hugo Gallardo. El trabajador sanjuanino después de años de trabajo arriba de un auto deberá retirarse de forma repentina. Esto se debe a que, cuando se disponía a realizar un viaje, fue sorprendido por un hombre armado que le propinó una golpiza.

‘Fui al domicilio, saqué una pareja. Al llegar al domicilio que me indicaron en La Bebida, me toma por detrás el masculino y me empieza a pegar con la culata del revolver intentando robarme el teléfono y la plata. En ese forcejeo, por los golpes tuve la mala suerte de que me vació el ojo, se reventó. Lamentablemente la lesión es irreversible’, contó el hombre al que le arrebataron gran parte de su visión en una entrevistado con AM1020.

Gallardo reveló que el ataque fue realmente crudo. Él aseguró que en ningún momento hubo una discusión, simplemente el delincuente lo tomó por sorpresa desde atrás y comenzó a golpearlo. En medio de la agresión le pidió que le entregue el celular mientras no dejaba de darle golpes de puño mientras él intentaba defenderse.

‘Yo me defendía, no hubo discusión, ni malentendido. Hubo violencia. Con una mano lo trataba de distanciar y con la otra mano intentaba que me dejara de pegar con el revolver. Él se cae, me apunta por la ventana. Yo hago para atrás para tratar de arrollarlo y ahí me escapé con la puerta trasera abierta. Llegué al hospital Marcial Quiroga donde me intervinieron en una primera instancia y luego me llevan al Rawson donde me operaron. Me tuvieron que sacar el ojo porque quedó reventado’, sentenció.