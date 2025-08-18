En las últimas horas se terminaron los misterios y muchos de los rumores se convirtieron en realidad en materia de candidatos para las Legislativas 2025. Una de las representantes del oficialismo será la actual ministra de Gobierno, quien aseguró que su desafío es defender los intereses de los sanjuaninos en el Congreso.

Laura Palma, candidata en segundo término a diputada nacional en nombre del frente “Por San Juan”, habló en rueda de prensa luego de la confirmación. En ese sentido, se mostró muy contenta al recibir este voto de confianza por parte de Marcelo Orrego.

“Estoy feliz, por supuesto, por la confianza que renueva en mi persona el gobernador de la provincia y por la confianza que me dan todos los integrantes de este frente que va a defender a los sanjuaninos. El desafío es llevar a cada sanjuanino en el corazón, hacerles ver que vamos a defender los intereses de la provincia, de los sanjuaninos y que vamos a ser personas capacitadas en el Congreso de la Nación.”, expresó.

Por otro lado, la actual funcionaria se refirió a si efectivamente se convertirá en legisladora si llega a ser electa por los votantes. Ella aseguró que tiene la convicción de desempeñarse como diputada nacional si los sanjuaninos así lo deciden, por más que se esté desempeñando como ministra de Gobierno.

“Por supuesto que yo, firmemente tengo la intención de, si me toca asumir, hacerlo. No estamos hablando de candidaturas testimoniales, estamos asumiendo un desafío nuevo y en el lugar que nos toque estar vamos a llevarlo adelante si es la voluntad de los sanjuaninos”, manifestó.