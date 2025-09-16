Habrá boleto escolar gratuito para los estudiantes que asistan al FestiJoven 2025
Para este domingo 21 de septiembre, el Parque de Mayo se teñirá de juventud para recibir el Festijoven. Desde Gobierno, anunciaron que el boleto para aquellos que acudan será gratuito.
Con el objetivo de facilitar la llegada y el regreso de los estudiantes al evento, el Ministerio de Gobierno informó que estará disponible el boleto escolar gratuito este domingo 21 de septiembre. Entre las 11:00 y las 23:00, quienes asistan podrán acceder al beneficio abonando el pasaje con tarjeta SUBE física o digital, sin necesidad de presentar credencial. Solo deberán indicar al chofer su destino.
Asimismo, para garantizar la desconcentración, el servicio gratuito se mantendrá habilitado hasta las 00:00, permitiendo el regreso luego de finalizado el espectáculo.
Para arribar al Parque de Mayo, estas son las líneas de colectivos disponibles:
- El Triunfo S.A.: TNS - 3 – 320 -321 – 323 – 341 – 345 – 364.
- Albardón S.R.L.: 4 – 401 -403 – 405 – 406 - 407 - 408 – 420 – 422 – 460.
- Mayo S.R.L.: C – 2 -201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 214 – 242 – 243.
- Alto de Sierra S.R.L.: D – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305.
- U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: TEO 1, TEO 2, TEO 3 – B - E – 100 – 101 – 102 - 103 - 122 – 123 - 125 - 126 – 127 – 129 – 130.
- Libertador S.R.L.: A – 140 – 141 – 142 – 162.
Finalmente, se recomienda a los estudiantes utilizar la App RedTulum para consultar paradas y horarios y así planificar mejor su viaje.