Con el objetivo de facilitar la llegada y el regreso de los estudiantes al evento, el Ministerio de Gobierno informó que estará disponible el boleto escolar gratuito este domingo 21 de septiembre. Entre las 11:00 y las 23:00, quienes asistan podrán acceder al beneficio abonando el pasaje con tarjeta SUBE física o digital, sin necesidad de presentar credencial. Solo deberán indicar al chofer su destino.

Asimismo, para garantizar la desconcentración, el servicio gratuito se mantendrá habilitado hasta las 00:00, permitiendo el regreso luego de finalizado el espectáculo.

Para arribar al Parque de Mayo, estas son las líneas de colectivos disponibles:

El Triunfo S.A.: TNS - 3 – 320 -321 – 323 – 341 – 345 – 364.

Albardón S.R.L.: 4 – 401 -403 – 405 – 406 - 407 - 408 – 420 – 422 – 460.

Mayo S.R.L.: C – 2 -201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 214 – 242 – 243.

Alto de Sierra S.R.L.: D – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305.

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: TEO 1, TEO 2, TEO 3 – B - E – 100 – 101 – 102 - 103 - 122 – 123 - 125 - 126 – 127 – 129 – 130.

Libertador S.R.L.: A – 140 – 141 – 142 – 162.

Finalmente, se recomienda a los estudiantes utilizar la App RedTulum para consultar paradas y horarios y así planificar mejor su viaje.