Esta mañana, el móvil de Canal 13 realizó un doble relevamiento en distintos puntos de la provincia y se encontró con dos realidades muy diferentes:

Por un lado, en el Centro de Convenciones, sobre calle 25 de Mayo, padres y alumnos acamparon desde la noche anterior para conseguir vacantes en escuelas secundarias. Por el otro, en el Centro Cultural Conte Grand, una extensa fila de artistas sanjuaninos esperaba su turno para audicionar en el casting La Voz Argentina.

Mientras el movilero dialogaba con los artistas, una joven de la fila para audiciones respondió de manera inesperada: “Porque no me aceptan en ninguna escuela... una por venir de una técnica o porque no hay vacante.”

La joven estudiante no se había dado cuenta de que estaba en la fila equivocada. Al aclararle la situación, reaccionó con sorpresa y se río. Antes de retirarse, dejó un mensaje para otros estudiantes: “Nunca repitan, porque van a tirar un año a la basura y van a tirar un año de esfuerzo al pedo.”