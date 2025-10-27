Luego de cuatro días de búsqueda, las autoridades finalmente consiguieron ubicar a Raúl Ceferino Araya Arce. El hombre de 50 años de edad fue encontrado circulando por el departamento Capital, en un buen estado de salud.

Desde su entorno familiar informaron a Canal 13 que sobre el mediodía de este 27 de octubre, efectivos policiales pudieron hallarlo. Araya Arce se encontraba deambulando en cercanías de la Obra Social Provincia, situada en Agustín Gnecco entre Ignacio de la Roza y Avenida Córdoba.

Cabe recordar que el hombre padece de problemas psicológicos graves, por lo que era un verdadero peligro que estuviera circulando sólo. Por fortuna los uniformados lo hallaron en un buen estado de salud.

De esta forma, luego de pasar cuatro jornadas de una gran incertidumbre, el hombre podrá reencontrarse con su familia que se encargará de sus cuidados.