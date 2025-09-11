El ingeniero sanjuanino Esteban Germán Yuvero, de 32 años, fue encontrado en la provincia de Mendoza, específicamente en San Rafael. Según informaron fuentes oficiales, un profesor lo reconoció en la vía pública y dio aviso inmediato a la Policía de San Juan.

Los familiares del joven aseguraron a Canal 13 San Juan que se encuentra en buen estado de salud, aunque lo notaron desorientado. En estas horas viajan a la provincia vecina para reencontrarse con él.

Yuvero había sido visto por última vez el 10 de septiembre. En el marco de la búsqueda, surgió un dato clave: cámaras de seguridad del control San Carlos, en el límite con Mendoza, registraron el paso de su auto, un Ford Escort, aunque no pudo determinarse si él conducía.

La Policía de San Juan y la UFI Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem, habían coordinado un operativo que incluyó pedidos de colaboración a fuerzas de provincias vecinas, Gendarmería, Frontera, compañías de telefonía celular y Migraciones. Además, se realizaron entrevistas al círculo íntimo y a amigos del ingeniero para reunir información sobre su paradero.

Con su hallazgo, el caso dio un giro, aunque la investigación continuará para determinar qué ocurrió durante los días en los que se desconoció su ubicación.