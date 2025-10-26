Desde las 08:00 de este domingo 26 de octubre, los sanjuaninos ya comenzaron a votar a los legisladores que los representarán en el Congreso Nacional. En ese sentido, al menos hasta el mediodía, ya se había presentado a sufragar el 34% del padrón electoral.

Edgardo Benítez, secretario electoral, informó a Diario 13 cuál es el dato más actualizado que han obtenido de la cantidad de votantes en la provincia. En ese sentido, cabe recordar que hasta las 10:15 habían votado apenas un 12%, cifra que casi se triplicó.

Actualmente ya sufragaron un 34% de los 620.823 sanjuaninos que están en condiciones de poder expresarse en las urnas. Esto quiere decir que en la provincia ya cumplieron con su deber civil más de 211.079.

Por este motivo, se espera que la siesta y la tarde sea un punto fuerte que haga al menos superar el 60% del electorado. Finalmente también se informó que a nivel nacional durante las primeras 4 horas, es decir hasta las 12:00, se había completado un 23%.