Hay alerta amarilla por viento en San Juan: afectará a 9 departamentos

La provincia de San Juan vivió un sábado marcado por las altas temperaturas provocadas por el tradicional viento Zonda. Si bien estas ráfagas de calor seco no retornarán en el corto plazo, este domingo 5 de octubre se mantiene el alerta amarilla. Esto se debe a la llegada de intensos vientos desde el sur.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su plataforma oficial, la temperatura mínima para la jornada será de 12 grados, mientras que la máxima alcanzará apenas 21 °C. Esto se debe a que durante toda la jornada estará presente el viento sur, que se sentirá con mayor intensidad durante la mañana, cuando se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

El SMN emitió una alerta amarilla, ya que este fenómeno afectaría al menos a nueve departamentos sanjuaninos. El aviso fue para los vecinos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento.

Se espera que, con el paso de las horas, la intensidad del sur vaya disminuyendo, permitiendo alcanzar la temperatura máxima por la tarde. Ya por la noche se prevé que las ráfagas oscilen entre 32 y 41 km/h. Esto no sólo se mantendría durante todo el domingo, sino que se espera que el viento se despida durante las primeras horas del lunes 6 de octubre.