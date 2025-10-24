La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 57/25 por la llegada del viento Zonda durante la tarde de este viernes 24 de octubre. El mismo afectaría a un total de seis departamentos de la provincia.

Según el informe oficial, el fenómeno alcanzará principalmente a los departamentos de Calingasta (en su zona de Precordillera), Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

La alerta es de nivel amarillo, lo que significa que se esperan vientos con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y baja humedad relativa.

Desde Protección Civil solicitaron a la población tomar precauciones, especialmente en zonas con vegetación seca o estructuras vulnerables al viento. También recomendaron evitar actividades al aire libre durante las horas más intensas del fenómeno y mantenerse informados a través de los canales oficiales.