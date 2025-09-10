El gremio de la construcción celebró el reinicio de los trabajos en la Ruta 40 Sur, lo que permitirá reincorporar de manera progresiva a 120 obreros que habían quedado sin empleo tras la paralización del proyecto. La confirmación llegó tras gestiones entre la conducción nacional y local de la UOCRA con autoridades del área de Infraestructura.

“Creo que es una buena noticia para los trabajadores, volver a recuperar 120 puestos de trabajo no es poca cosa en los tiempos que se viven”, expresó Alberto Tovares, referente gremial en San Juan. Según explicó, el retorno será gradual: “Lo que me dijo la gente de la UTE es que se va a ir recuperando paulatinamente, de 10, de 5, de 20, hasta tratar de reincorporar a todos los compañeros”.

El dirigente aclaró que no se trata de nuevas vacantes, sino de los mismos obreros que habían quedado cesantes el pasado mes de agosto. “La prioridad la tienen los trabajadores que estuvieron hasta el último día en el proyecto. No son 120 puestos de trabajo nuevos, son los 120 que estuvieron hasta el 8 de agosto”, subrayó Tovares.

Respecto al plazo de ejecución de la obra, adelantó que está previsto que se extienda por más de dos años, aunque remarcó que la expectativa está puesta en que esta vez no vuelva a detenerse. “Ojalá que podamos ver la lucecita al final del túnel y cortar la cinta de inauguración. Esta es la tercera vez que se reinicia, y dicen que la tercera es la vencida”, concluyó el dirigente, quien destacó que cada avance significa esperanza para las familias que dependen de la construcción.