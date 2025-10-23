En la previa de las elecciones legislativas 2025, a realizarse el domingo 26 de octubre, la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, habló con Canal 13 y comentó que hay más de 500 DNI que todavía no fueron a retirar el plástico en las diversas delegaciones de la provincia. Es por ello que se extenderá el horario de atención en todas las delegaciones. La sede central abrirá sus puertas sábado y domingo.

Benedetto expresó que “vamos a extender los horarios de atención para que puedan retirar los DNI en las delegaciones. Este viernes estaremos hasta las 18 horas y el sabado y domingo de 8 a 14 horas porque hay cerca de 300 ejemplares sin retirar en la sede central y 200 en las otras delegaciones”.

“Atenderemos exclusivamente por el tema del retiro de los documentos. El personal los va a estar llamando para decirles y que coordinen en retirar los DNI pero no se va a poder realizar otro tipo de trámite”

Con respecto al DNI habilitado para votar, la directora mencionó que depende del DNI que figure en el padrón. Debe ser el que aparece en el padrón o los posteriores. “No se puede bajo ningún término acudir con el DNI digital. Sirve para todo, menos para salir del país y votar”, concluyó.