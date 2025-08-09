Durante la tarde de este sábado 9 de agosto, un grupo de trabajadores de Hidráulica realizó una tarea sin precedentes: le cortaron el agua de riego a usuarios deudores. La medida del corte de servicio fue tomada por Hidráulica que desde hace meses venía intimando a los deudores de riego para que se pusieran al día.

Finalmente, ante la falta de respuesta por parte de los usuarios, optaron por cortar el suministro. La primera zona a la que llegaron fue el Canal Magdalena, puntualmente, en la compuerta 28. Allí notificaron a un regante de apellido Bissutti que le cortarían el agua de riego debido a la deuda que tiene con la repartición.

Este corte llega unos 20 días después de que el director de Hidráulica, Raúl Ruiz, anunció que iban a realizar estas interrupciones en el servicio de agua para riego.

A finde de julio, el funcionario explicó que a lo largo del año, se cursaron 500 intimaciones por una deuda total cercana a los 1.100 millones de pesos. De este total de intimaciones, la mayor parte de los regantes se presentó para mostrar al menos una intención de ponerse al día con lo que deben.

Sin embargo, Ruiz explicó que quedaba un resto, unos 60 contribuyentes que no dieron ningún tipo de respuesta, por lo que están en condiciones de que les corten el servicio de riego.

Sobre los regantes que si se acercaron a tratar de regularizar su deuda, el funcionario explicó que ya lograron activar planes de pago que han permitido recuperar cerca de 400 millones, el 65–70 % de los productores seguía adeudando el servicio.

La ley

La ley 190-L del Código de Aguas para la Provincia de San Juan establece en su artículo 62 que se puede suspender el servicio “cuando la mora superase los sesenta (60) días, autoriza a suspender en forma total el ejercicio del derecho de uso y suministro nacido de la concesión”.