Un hecho inédito para la fauna silvestre argentina ocurrió en Valle Fértil, donde un vecino de la localidad de Chucuma registró en video a un zorrino común (Conepatus chinga) con albinismo. El avistaje fue notificado a la Dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente de San Juan, que activó el protocolo correspondiente y sumó el hallazgo al registro nacional de fauna.

Si bien el zorrino común es una especie ampliamente distribuida y sin riesgo de extinción, la condición genética del albinismo en este mamífero es extremadamente rara y no existían registros oficiales previos en el país. La ausencia de melanina le otorga al ejemplar un pelaje completamente blanco y ojos rosados o rojizos, características que lo hacen más visible y vulnerable en su entorno natural.

El caso fue incorporado a Ecoregistros, una plataforma abierta de ciencia ciudadana que reúne fotografías, videos y datos georreferenciados de especies. Este tipo de información contribuye a investigaciones científicas, al seguimiento de la biodiversidad y a la educación ambiental.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron el valor científico del hallazgo y el rol clave de la comunidad en la conservación de la fauna autóctona. Asimismo, recordaron que, ante el avistamiento de animales silvestres, es fundamental evitar el contacto directo y dar aviso inmediato a las autoridades para su registro y protección.