Histórico avistaje en Valle Fértil: registran un zorrino con albinismo
El avistaje, sin antecedentes oficiales en Argentina, fue registrado en Chucuma y sumado a la base nacional de fauna, resaltando la importancia de la colaboración ciudadana en la conservación.
Un hecho inédito para la fauna silvestre argentina ocurrió en Valle Fértil, donde un vecino de la localidad de Chucuma registró en video a un zorrino común (Conepatus chinga) con albinismo. El avistaje fue notificado a la Dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente de San Juan, que activó el protocolo correspondiente y sumó el hallazgo al registro nacional de fauna.
Si bien el zorrino común es una especie ampliamente distribuida y sin riesgo de extinción, la condición genética del albinismo en este mamífero es extremadamente rara y no existían registros oficiales previos en el país. La ausencia de melanina le otorga al ejemplar un pelaje completamente blanco y ojos rosados o rojizos, características que lo hacen más visible y vulnerable en su entorno natural.
El caso fue incorporado a Ecoregistros, una plataforma abierta de ciencia ciudadana que reúne fotografías, videos y datos georreferenciados de especies. Este tipo de información contribuye a investigaciones científicas, al seguimiento de la biodiversidad y a la educación ambiental.
Desde la Secretaría de Ambiente destacaron el valor científico del hallazgo y el rol clave de la comunidad en la conservación de la fauna autóctona. Asimismo, recordaron que, ante el avistamiento de animales silvestres, es fundamental evitar el contacto directo y dar aviso inmediato a las autoridades para su registro y protección.