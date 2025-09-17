El Hospital Rawson de San Juan fue escenario de una intervención médica inédita: la extirpación de un tumor glómico yugular en la base del cráneo de un joven de 18 años. La operación, que se extendió por más de diez horas y contó con la participación de ocho especialidades distintas, fue considerada un verdadero hito por su nivel de complejidad y por haberse realizado íntegramente en la provincia.

El procedimiento estuvo liderado por el doctor Leonardo Nefa, jefe de Otorrinolaringología del nosocomio, quien explicó en el programa de streaming Es Lo Que Hay del canal GS Media: “La dificultad mayor la daba la localización del tumor. Involucraba seis pares craneales y estructuras vasculares críticas, como la yugular y la carótida, que irriga al cerebro. El riesgo era altísimo”.

Un trabajo en equipo clave

El abordaje quirúrgico requirió la participación coordinada de múltiples servicios: Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Neurocirugía, Hemodinamia, Hemoterapia, Diagnóstico por Imágenes, Anestesiología y Terapia Intensiva.

Previo a la operación, se realizó una embolización para reducir el sangrado, y durante la cirugía se trabajó en simultáneo sobre las estructuras neurológicas y vasculares comprometidas. “Este tipo de casos no lo puede afrontar un especialista solo, necesita de un equipo completo. La ventaja de San Juan es que podemos coordinar todas estas áreas en un mismo hospital”, remarcó Nefa.

La madre del paciente firmó un consentimiento en el que se advertía sobre los riesgos: parálisis facial, pérdida de audición, dificultades para tragar, problemas en las cuerdas vocales e incluso complicaciones vasculares graves. Sin embargo, el resultado fue alentador.

Tras permanecer una semana en observación, el joven recibió el alta. Presenta una leve paresia facial, pero conserva la audición y no desarrolló síntomas vestibulares como mareos.

Un antes y un después

Para Nefa, la operación marcó un punto de inflexión: “Es el primero que hacemos en San Juan con estas particularidades. En Buenos Aires muchas veces es difícil reunir un equipo completo, acá logramos articularlo y eso es un valor enorme”.

El especialista, que se formó en el Hospital de Clínicas porteño, valoró la calidad de recursos humanos y técnicos del Rawson: “La complejidad que tiene este hospital no se encuentra en todos lados. Tenemos infraestructura de primer nivel y profesionales actualizados. El que se queja, es porque no le gusta trabajar”.