La medicina sanjuanina sumó un avance trascendental. El pasado 30 de junio de 2025, la Clínica Santa Clara llevó adelante el primer implante percutáneo de válvula mitral (Val in Val) realizado en Cuyo, marcando un antes y un después en el tratamiento de pacientes con patologías cardíacas complejas.

La intervención se aplicó en una paciente de edad avanzada que presentaba un historial delicado: dos cirugías cardíacas previas, reemplazo de válvula mitral y cambio de válvula aórtica por una prótesis mecánica. Los estudios confirmaron que la válvula mitral biológica implantada años atrás estaba obstruida y ya no funcionaba correctamente. Una nueva cirugía a corazón abierto implicaba un riesgo extremo, por lo que el equipo médico optó por un procedimiento mínimamente invasivo.

El implante fue dirigido por los cardiólogos Sebastián Lerga y Fabricio Torrent, quienes coordinaron el trabajo con especialistas en hemodinamia. La técnica consistió en introducir un catéter a través de la vena femoral, desde donde se avanzó hasta el corazón para colocar con precisión la nueva válvula mitral expandible. La operación transcurrió sin complicaciones y la paciente mostró una recuperación rápida: a las pocas horas ya estaba lúcida, estable y caminando.

“Se trató de una paciente de altísimo riesgo, con dos cirugías a corazón abierto previas. Una tercera reintervención no era posible, por lo que decidimos realizar esta alternativa percutánea. Es la primera vez que se logra en San Juan y en todo Cuyo”, destacó Lerga.

Por su parte, Torrent subrayó la importancia del logro para la región: “Antes, pacientes con esta complejidad debían ser trasladados a otras provincias. Hoy podemos resolverlo aquí, en San Juan, con un equipo multidisciplinario y equipamiento de alta tecnología”.

En la actualidad, en la Clínica Santa Clara se realizan entre 30 y 40 implantes de válvulas aórticas percutáneas por año, pero los casos que involucran la válvula mitral son mucho más escasos debido a su complejidad técnica. En esta oportunidad, el procedimiento se concretó mediante la adaptación de una válvula aórtica en posición mitral, lo que representa un hito para la cardiología regional.