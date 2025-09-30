El episodio de la falsa amenaza de bomba al Centro Cívico, ocurrida el pasado 16 de septiembre, tuvo una resolución judicial con un fallo ejemplificador. Carlos Daniel Cabaña, uno de los hombres detenidos por el hecho, aceptó un acuerdo de juicio abreviado que combina tres sanciones: prisión condicional, resarcimiento económico y un curso de formación obligatoria.

El convenio, presentado por el fiscal Ignacio Achem y avalado por el juez de Garantías Diego Manuel Sanz, establece para Cabaña una pena de dos años de prisión condicional, el mínimo previsto para este tipo de delitos.

Pero la condena no se agota allí. El imputado también deberá afrontar el pago de $4.000.000 en 30 cuotas, monto que, según la Fiscalía de Estado, que actuó como querellante, equivale al costo que demandó la activación del protocolo de emergencia durante el operativo.

A estas sanciones se suma una obligación de carácter reeducativo: Cabaña deberá asistir a un taller denominado “Reconstruyendo mi identidad aporto a la sociedad”, orientado a reflexionar sobre el impacto de sus acciones.

Durante la audiencia, Cabaña desligó de responsabilidades a Hugo Sebastián Castro, el otro trabajador de la empresa constructora que había sido arrestado junto a él. Reconoció que fue quien tomó el celular de su compañero para efectuar la llamada que derivó en la amenaza.

La causa fue instruida por el fiscal Achem junto a la ayudante fiscal Belén Sánchez. La negociación del juicio abreviado había demorado la formalización, pero finalmente incluyó no solo la pena condicional sino también la obligación del resarcimiento, algo que en un principio parecía difícil de sostener en el fuero penal.

Con esta sentencia, la Justicia envió un mensaje claro: las “bromas” que activan mecanismos de emergencia estatal no quedarán impunes y generarán consecuencias económicas, judiciales y sociales para sus responsables.