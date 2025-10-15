Este 15 de octubre, familiares, amigos y la comunidad de San Juan rindieron homenaje a Lucía Rubiño, la joven que perdió la vida en 2023 tras ser atropellada durante un siniestro vial en Rivadavia. El recuerdo se manifestó en distintos puntos, especialmente en Plaza 25 de Mayo, donde se colocaron carteles y globos con las iniciales “J por L”, en alusión al pedido de justicia por la joven.

Según informaron los organizadores a Canal 13, se repartieron panfletos y frases de Lucía, muchos de ellos extraídos de mensajes y escritos que la joven dejó para sus seres queridos, los cuales se han viralizado en redes sociales bajo la consigna “Justicia por Lucía”. Los carteles y globos se instalaron también cerca de la fuente de la plaza, llamando la atención de quienes transitaban por la zona.

En las redes sociales se convocó a la comunidad a llevar un corazón blanco como símbolo de recuerdo, tanto en instituciones educativas donde Lucía estudiaba, como en centros de danza y otros espacios en los que participaba. “La idea es recordar a Lucía, homenajearla y mantener vigente el pedido de justicia”, explicaron los familiares.

La causa judicial relacionada con el siniestro sigue su curso. Mientras Juan Pablo Echegaray fue sobreseído por homicidio culposo, la causa contra Naim Mansur, el menor que atropelló a Lucía y que ya es mayor de edad, continúa activa. Recientemente, la justicia rechazó un planteo de su defensa que buscaba equiparar su situación con la de Echegaray, por lo que la investigación y los posibles próximos pasos legales avanzan.

El siniestro vial también está vinculado a maniobras peligrosas conocidas como picadas, realizadas minutos antes del accidente, que formarán parte de las investigaciones.

El homenaje de este 15 de octubre busca mantener vivo el recuerdo de Lucía, destacar su legado y concienciar sobre la importancia de la seguridad vial, mientras familiares y amigos esperan que la justicia continúe su curso y se determine la responsabilidad por su trágica muerte.