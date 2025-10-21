En el marco del mes de la fundación de la Armada Argentina, la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento se convirtió en escenario de un homenaje especial al sanjuanino ilustre que impulsó la creación de la Escuela Naval Militar, institución clave para la formación de los oficiales navales del país.

La exposición, organizada por la Armada Argentina en San Juan, ofrece una muestra de uniformes actuales, objetos navales y una reseña histórica sobre el vínculo de Sarmiento con la institución. “Estamos mostrando un poco lo que es la Armada Argentina en San Juan. El 13 de diciembre vamos a cumplir 64 años desde que estamos presentes en la provincia”, explicó el Suboficial Mayor Roberto Baccaro durante la inauguración.

El homenaje también se enmarca en un nuevo aniversario de la Escuela Naval Militar. “Este mes se cumplió un aniversario más, y el representante de fundar la escuela naval fue Sarmiento. Por eso nos pusimos de acuerdo con la directora del museo y montamos esta pequeña exposición dentro de la Casa de Sarmiento”, señaló Baccaro.

La muestra invita a los visitantes a recorrer la historia naval argentina, destacando el papel de Sarmiento en la modernización de la flota. “Cuando Sarmiento crea la Escuela Naval es el momento del cambio de los buques de madera a metálicos. Él tuvo una gran influencia en ese proceso y en la construcción de la Fragata Sarmiento, la primera en llegar a territorio antártico”, agregó el suboficial.

La exposición permanecerá abierta hasta fines de octubre, y se puede visitar en los horarios habituales del museo. Con esta iniciativa, la Armada busca mantener viva la memoria del legado sarmientino y su aporte a la formación y transformación de la marina nacional.