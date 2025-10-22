Con el objetivo de garantizar que todos los sanjuaninos puedan ejercer su derecho al voto, el Ministerio de Gobierno anunció un horario extraordinario de atención en las delegaciones del Registro Civil para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) durante el fin de semana previo a las elecciones.

La medida, dispuesta por la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, permitirá a los ciudadanos retirar sus documentos los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre.

De este modo informaron que el día 24 de octubre estarán habilitadas las siguientes delegaciones en horario de 7:30 a 18 horas:

Chimbas

Chimbas Este

Villa Krause CIC

Rawson – Coloso

Caucete

Pocito Centro

Media Agua

Angaco

Rivadavia

Barrio Aramburu

25 de Mayo

En tanto el sábado 25 y domingo 26 de octubre de 8:00 a 14:00 horas los sanjuaninos podrán buscar su DNI en la sede Central del Registro Civil

Desde la cartera de Gobierno recordaron que para retirar el documento es indispensable presentar la tirilla correspondiente entregada al momento del trámite.