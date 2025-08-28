Son seis los perros que fueron rescatados tras encontrarse involucrados en la muerte de un hombre que vivía solo en Pocito. De acuerdo con los primeros datos tenía serios problemas de acumulación compulsiva. Luciano Castro, proteccionista a cargo del rescate, relató en Canal 13 los detalles de la operación y el estado actual de los animales.

“Cuando ingresamos al domicilio, la escena fue tremenda. Encontramos parte de los huesos de esta persona distribuidos por la casa, incluido un cráneo", comenzó. A la vez, Castro señaló: "Fue un susto enorme y tuvimos que esperar a que la criminalística terminara su trabajo antes de poder ingresar a las zonas donde estaban los animales”.

El rescate no fue sencillo. “El hombre era cartonero y acumulaba muchísimas cosas. Había cajas, cartones y mugre por todos lados, lo que dificultó acceder a los perros. Ellos estaban entre los cartones y se metían cada vez que intentábamos acercarnos”, explicó.

Los seis animales se encontraban en un estado de alerta y a la defensiva. “No los catalogaría como agresivos, sino que estaban protegiendo su territorio. No conocían a las personas que ingresaron ni los nuevos olores. Una vez que logramos capturarlos, se mostraron cariñosos y sociales. Ahora los tengo en mi casa, están tranquilos y se dejan tocar”, señaló Castro.

Sobre la participación de los perros en el hecho, el proteccionista aclaró: “Aparentemente se comieron al hombre porque no tenían comida en el lugar. Esto será determinado por la justicia, pero es importante entender que es un tema de supervivencia. No se trata de criticar a los animales, sino de comprender su instinto”.

En cuanto al futuro de los animales, Castro detalló: “Son cuatro perros adultos y dos cachorros". A la vez comentó "Estamos en contacto con la fiscalía y, una vez que estén desinfectados y evaluados por veterinarios, se procederá a su esterilización, chipeo y eventual adopción, ya sea juntos o por separado”.

El trabajo de rescate se realizó en coordinación con la policía y la fiscalía. “No es la primera vez que trabajo en casos así. Hemos intervenido en situaciones donde los animales estuvieron involucrados en hechos similares. La experiencia facilita la coordinación con las distintas unidades de la policía y con la Secretaría de Medio Ambiente, que se hará cargo de los gastos veterinarios y alimentación según lo que manda la ley”, indicó Castro.

Finalmente, el proteccionista destacó la importancia de la rehabilitación de los animales: “Es un proceso de confianza que puede llevar días o meses. Se trata de que vuelvan a relacionarse con las personas de manera positiva y segura”.