Hubo dudas en una escuela de San Juan por el movimiento de una urna: ¿error en el procedimiento?

Durante la jornada electoral de este domingo, un grupo de fiscales denunció irregularidades en la escuela Miguel de Azcuénaga, ubicada en Capital, luego de que se registrara una situación inusual durante el desarrollo de los comicios. Según relataron, una urna fue retirada del cuarto oscuro para permitir que un votante con problemas de salud pudiera emitir su sufragio, lo que generó confusión y reclamos por parte de los representantes partidarios.

“Cuando nosotros llegamos habían sacado la urna porque una persona se descompuso. La llevaron a otro lugar para que pudiera votar. Cuando quisimos ingresar, nos cerraron la puerta y no nos dejaron entrar”, comentó uno de los fiscales presentes en el establecimiento.

Otro de los testigos relató que “sacaron a la persona afuera para que votara aparte”, y advirtió que “no se puede sacar la urna del cuarto oscuro y llevarla a otro lado”. “En este caso deberíamos haber ingresado con la señorita, pero preferimos mantener la calma y no generar un escándalo”, agregó.

El incidente provocó tensión momentánea entre los fiscales de mesa y las autoridades del establecimiento, aunque luego fue controlado. “Hubo otro fiscal general que quiso hacer escándalo, pero fue retirado. Prácticamente, fue un malentendido”, aclaró uno de los denunciantes, quien además sostuvo que “lo ideal hubiera sido permitir la participación de todos los fiscales, porque estamos para garantizar la transparencia del proceso”.

Desde la organización electoral explicaron que el hecho se debió a un error de procedimiento, y que en casos de votantes con dificultades de movilidad o problemas de salud debe aplicarse el voto asistido, sin necesidad de trasladar la urna fuera del recinto.

El voto asistido está contemplado en el Código Electoral y garantiza que toda persona con discapacidad o limitación física pueda ejercer su derecho a sufragar acompañada por un familiar, una persona de confianza o, en su defecto, por el presidente de mesa.

Autoridades electorales aclararon que “el voto asistido busca asegurar que todos los ciudadanos puedan participar del proceso en igualdad de condiciones, preservando tanto la autonomía como el secreto del voto”.

Finalmente, los fiscales coincidieron en que la situación se resolvió sin mayores inconvenientes, aunque reiteraron la importancia de respetar los protocolos para evitar confusiones. “Si hay una persona con prioridad, se puede organizar la votación sin mover la urna. Fue un malentendido, pero debe servir de aprendizaje para próximos comicios”, concluyeron.