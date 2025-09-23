La Justicia mendocina avanzó en la causa por el crimen del empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta, de 59 años, hallado muerto el sábado pasado en Las Heras dentro de su camioneta Toyota Hilux. Se dio un giro inesperado en relación al supuesto móvil del hecho.

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, acusó formalmente a Matías Exequiel Alonso Jara, conocido como “Mati Mat” y de 32 años, por homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. El imputado tiene un extenso prontuario y fue alojado en el penal provincial tras negarse a declarar.

De acuerdo a lo señalado por fuentes del caso, la hipótesis central es que Alonso atacó a Nacenta con la intención de sustraerle la camioneta según lo que informó el medio Los Andres. Sin embargo, el intento de robo no se concretó y el hecho terminó con el asesinato del empresario.

Con esta imputación, la fiscalía sostiene que el móvil del homicidio fue encubrir el robo fallido del vehículo, lo que agrava aún más la acusación contra el sospechoso.