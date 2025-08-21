La climatóloga Agustina Albeiro explicó que, si el Congreso aprueba el proyecto de modificación del huso horario, Argentina deberá atrasar una hora sus relojes. La medida ya obtuvo media sanción en Diputados durante el miércoles pasado y ahora deberá tratarse en el Senado.

“Si eso pasa nos acomodaríamos al ritmo solar, empezaríamos con el ritmo biológico”, sostuvo la especialista en diálogo con el programa Mirá Quién Habla.

Actualmente, Argentina se encuentra en el huso horario -3, alineado con Brasil. Sin embargo, Albeiro señaló que “nuestras provincias cordilleranas como San Juan o Mendoza quedan alejadas de este huso, que se establece en base a Buenos Aires”. En ese sentido, detalló: “Si miramos el mapa, vemos que el país está ubicado en el huso -4, lo que significaría atrasar los relojes una hora”.

La climatóloga indicó que la modificación permitiría ajustar los horarios a la salida y puesta del sol: “Ahora el sol sale alrededor de las 8 de la mañana; con el cambio lo haría a las 7. Y en verano empezaría a anochecer a las 19:30”.

Además, resaltó que la medida tendría un impacto positivo en términos de seguridad y ahorro energético. “La mayoría de las actividades en San Juan comienzan temprano, así que contar con más luz solar desde la mañana ayudaría. También se evitaría que los chicos ingresen al colegio de noche”, explicó.

Albeiro recordó que la discusión sobre el huso horario en Argentina “tiene larguísima data” y que hasta 2009 se aplicaban cambios entre invierno y verano. “Costará un tiempito acostumbrarse, pero finalmente resultaría beneficioso”, concluyó.