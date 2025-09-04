El secretario de Minería de Iglesia, Denis Monardes, se refirió a la coyuntura minera del departamento y aseguró que la reciente suba del precio del oro es “una muy buena noticia para el sector”. En declaraciones telefónicas, explicó que este incremento repercutirá directamente en las regalías mineras que recibe el municipio gracias a la producción de Veladero.

“Esto repercute con la producción de Veladero, la única mina que está produciendo oro y plata. Cuando Veladero recauda se han aumentado las regalías mineras. Es una buena noticia para la provincia y para el municipio de Iglesia”, señaló Monardes.

En paralelo, el funcionario salió al cruce de versiones sobre proveedores locales que habrían quedado afuera de contratos con la empresa Vicuña. “Hubo una mala información de los medios que molesta mucho. No han sido todos los proveedores de Iglesia, ha sido uno solo. Un señor que es dueño de una lavandería de Rodeo y que le habría propuesto a la empresa ser contratista para el servicio de lavandería”, explicó. Y aclaró que, en estos casos, los servicios deben licitarse: “Cuando una empresa necesita un servicio se licita y dentro de esa licitación él podría hacer su propuesta. Pero ha sido solo él, hubo una mala interpretación de los medios”.

Monardes destacó además que en los últimos días se logró una comunicación más fluida con Vicuña. “Hemos estado charlando de cosas muy importantes con referentes de áreas de proveedores, de abastecimiento, de capacitación, de relaciones institucionales y de desarrollo sustentable”, afirmó. En ese sentido, anticipó que desde el municipio solicitarán de forma oficial información sobre las acciones de las compañías: “Queremos información oficial de cómo están trabajando”.

Por otra parte, el secretario confirmó que el temporal de Santa Rosa retrasó los trabajos en el proyecto José María. “Había nevado muchísimo y había problemas de logística. Dentro de un par de semanas se retomará con los trabajos programados para esta parte del mantenimiento durante la época estival”, indicó.