Ignacio Salas busca fondos para representar a San Juan en China

Con solo 17 años y una gran carrera deportiva por delante, San Juan tiene en Ignacio Salinas a una de sus más firmes promesas.

Este joven patinador artístico está considerado ya como uno de los talentos más destacados del país, fruto de una intensa dedicación y un exigente trabajo físico.

Ahora y como su proyecto principal, el joven representará a la provincia y a Argentina en el Campeonato Mundial de Patín Artístico Beijing China y, por esa razón, necesita el apoyo de la comunidad para poder viajar.

Con la mira puesta en nuestra bandera, Ignacio Salinas apela a la solidaridad para concretar su viaje a Brasil y llevar la representación de San Juan a lo más alto en esta importante cita internacional.

Por este motivo, el 3 de octubre se realizará una “La Peña de Ignacio” para recaudar fondos para su participación al Campeonato Mundial de Patín Artístico Beijing China. El show contará con las actuaciones de Los Luceros, Telkara y Diego Villegas.

La cita es a las 21.30 horas en “El Patio” de comidas del Vea. Reservas al 2645465230.