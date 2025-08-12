San Juan llevó a cabo la 1° Jornada Provincial de Salud Mental, un encuentro que reunió a autoridades, profesionales, estudiantes y sectores vinculados al abordaje de la temática. La actividad tuvo como invitada principal a la Dra. María Graciela Iglesias, integrante del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, quien felicitó a la provincia por la representación y la convocatoria impulsada desde el Ministerio de Salud.

La especialista habló con el móvil de Canal 13 San Juan y señaló que este tipo de instancias implicaron “aceptar un desafío en un momento donde el país y las provincias están comprometidos con la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental”. Remarcó que este compromiso requería generar datos estadísticos que permitan planificar políticas públicas integrales, con intervención de varios sectores y no únicamente del Ministerio de Salud.

Iglesias también advirtió sobre la necesidad de poner atención a la alta tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes, y al crecimiento de la descentralización del sistema sanitario. En este sentido, planteó la importancia de evitar que el foco esté exclusivamente en la internación en crisis, y destacó la relevancia de la detección y el tratamiento temprano. “Esto se logra con una red de cuidados continuos y un abordaje absolutamente intersectorial”, aseguró.

La profesional habló sobre los conceptos que se adquieren como “normal” . Y aseguró que los conceptos de normalidad son relativos y que, más que recibir ayuda, las personas necesitan “accesibilidad, acompañamiento y apoyos” que permitan que una condición o afectación no se convierta en un estigma, sino en una oportunidad de inclusión real.

La Dra. Iglesias señaló que esto exige “mucha complejidad, esfuerzo, acompañamiento y respeto” en las acciones de los distintos organismos y profesionales. Además, destacó que la jornada incluyó capacitaciones dirigidas a equipos sanitarios, administración de justicia, fuerzas de seguridad y otros sectores que intervienen en la salud mental, así como la participación del estudiantado, lo que consideró “un logro” de la convocatoria.

Las actividades se extendieron también durante la tarde, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo coordinado, la comprensión y el abordaje integral de la salud mental en la provincia.