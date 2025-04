El programa “Aprender, Trabajar y Producir”, impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, avanza en su objetivo de brindar herramientas concretas de formación e inserción laboral. Con más de un año en funcionamiento, ya se han capacitado cientos de sanjuaninos en oficios con alta demanda, y actualmente se abrieron nuevas inscripciones para cursos orientados a la industria.

Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación, explicó en Canal 13, que la iniciativa responde a una política clara del gobierno provincial de articular con el sector privado y productivo: “Desde el primer día, el gobernador lo dijo en campaña y lo ejecutó: hay que trabajar con el sector privado para generar oportunidades. Y este programa es fruto de ese compromiso”, aseguró.

El programa incluye formación gratuita en oficios, prácticas profesionalizantes y, posteriormente, apoyo para que los participantes accedan a herramientas de trabajo y puedan emprender o insertarse en el mundo laboral.

En esta etapa, el foco está puesto en el Parque Industrial de Chimbas, donde se detectó una fuerte necesidad de personal capacitado. En respuesta, se abrieron capacitaciones en electricidad, mantenimiento industrial y plomería. “Los industriales del parque nos manifestaron la necesidad de contar con mano de obra calificada, y en función de eso diseñamos la propuesta”, detalló Cuk.

La funcionaria subrayó que el programa no solo busca formar para el presente, sino también preparar para el futuro: “Los oficios van cambiando. Antes uno aprendía con el padre o en la práctica, pero hoy hay que adaptarse a nuevas tecnologías. Por ejemplo, ya no se instalan los mismos inodoros que antes, y no todos los plomeros saben cómo resolver esos sistemas modernos. Estas capacitaciones buscan justamente eso: aggiornar el conocimiento”, explicó.

Cada capacitación tiene un cupo limitado de alrededor de 20 personas, debido al enfoque práctico y personalizado que se busca brindar. Sin embargo, desde el Ministerio confirmaron que el programa continuará ampliándose y que se irán habilitando nuevas cohortes.

El proceso de inscripción es sencillo: se realiza a través de la web aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar, donde los interesados pueden consultar la oferta formativa disponible y preinscribirse. “Después de anotarse, los contactamos, formamos un grupo de WhatsApp y les damos toda la información. Los acompañamos en todo el proceso”, explicó Cuk.

Finalmente, la directora destacó la importancia de este tipo de políticas públicas que vinculan el empleo, la producción y la educación: “Este programa devuelve oportunidades y dignifica a las personas a través del trabajo. Nos llena de orgullo poder llevarlo adelante”, concluyó.