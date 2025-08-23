Un emotivo homenaje se llevó a cabo en el ingreso al Cerro Tres Marías, donde fue inaugurado un monolito en memoria de Julia Horn, la turista alemana fallecida en San Juan. La iniciativa fue impulsada por el Consulado de Alemania, a pedido de su familia y de la organización Youth for Understanding, de la cual la joven formaba parte.

El monumento, acompañado de una placa grabada con un dibujo de Julia y un mensaje elegido por sus seres queridos, quedó instalado como un recordatorio permanente. El texto resalta: “En tu sonrisa se refleja la vida compartida, luminosa, llena de alegría y amor. Nos recordás no lamentar la muerte, sino celebrar cada momento que nos regalaste. Siempre en nuestros corazones”.

Durante el homenaje se guardó un minuto de silencio y pronunciaron palabras el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, la ministra de Gobierno, Laura Palma, el presidente del Club Andino Mercedario, Alfredo Cevallos, y el representante de Youth for Understanding, Fernando Stevens.

Como cierre, los asistentes depositaron una piedra en el monolito en honor a Julia, gesto que simboliza la unión con su pasión por la geología y la naturaleza. El embajador Lamlé destacó que muchas de esas piedras viajaron desde Alemania, traídas por familiares y amigos en su funeral: “Son una memoria muy especial para Julia”.

La ministra Laura Palma agradeció la labor del Club Andino Mercedario, la Policía provincial y los voluntarios que participaron de la búsqueda, resaltando la solidaridad de la comunidad sanjuanina: “Este homenaje nos recordará que el alma de Julia está aquí”.

Por su parte, Fernando Stevens expresó que el recuerdo de la joven trascenderá en quienes la conocieron: “Julia ya no está con nosotros, pero lo que nos dio con su alegría, su compromiso y su calidez nos pertenece para siempre. Que este monumento nos inspire a mantener viva su memoria