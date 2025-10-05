Un voraz incendio en la zona de La Rinconada provocó importantes daños en el ambiente y afectó principalmente a la fauna silvestre del lugar. Este fue mayor, debido a la fuerza del viento zonda que derivó a un desastre en la fauna y flora del lugar.

Tras unas horas de que los Bomberos lograran sofocar las llamas, los voluntarios de la ONG Mundo Patitas logró rescatar a un pequeño zorrito, aunque el animal se encuentra en estado delicado y necesita atención veterinaria especializada de manera urgente.

Según informaron desde la organización, el zorrito fue hallado en la zona y solo lograron darle agua. “Necesitamos con urgencia un veterinario especializado en fauna silvestre” expresaron a este medio.

El fuego no solo arrasó con la vegetación de la zona sino que también afectó a numerosos animales que habitan el área. Este animalito sería de los pocos que sobrevivieron al incendio en Pocito.

Cabe mencionar que varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pocito, junto a Defensa Civil y personal policial, trabajaron en el lugar para contener las llamas y evitar que alcancen viviendas o depósitos cercanos.