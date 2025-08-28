En estos últimos días, se han registrado múltiples incendios o quemas de pastizales que, lamentablemente, se expanden y terminan incendiando casas. Este miércoles, seis casas se quemaron en San Juan producto de los incendios. Ante ello, la jefa de la División Policía Ecológica, la subcomisario Silvia Balmaceda, dialogó con Canal 13 San Juan y comentó el trabajo que realizan.

Balmaceda expresó que dentro de su trabajo de campo se encuentran las recorridas por zonas rurales para prevenir sobre la quema d pastizales. En caso de que haya un incendio, se labran las infracciones “a quienes inician el fuego, sobre todo en fincas. Los propietarios aprovechan cuando llega viento para quemar los pastizales del terreno”.

“Entrevistamos a los propietarios y hacemos el acta contravencional. Se inicia un expediente y el juzgado de faltas de turno define el importe de las multas”. Según averiguó este medio, las multas que labran desde el Juzgado de Faltas tienen un valor que van desde los $60.000 a $2.000.000, sumado a días de arresto y trabajos de utilidad pública.

En el caso de ser reincidentes, es decir, haber provocado quema de pastizales más de una vez, el importe de las multas se va regulando dependiendo la reincidencia, como así también modificando los días de arresto y días de trabajos de utilidad pública.