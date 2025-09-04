Inesperado pero real: hay visitantes que solo van a la Casa Natal de Sarmiento para ver la grieta

La Casa Natal de Sarmiento, en San Juan, se prepara para un mes cargado de actividades en conmemoración del “Maestro de América”, pero también enfrenta un desafío estructural inesperado: la aparición de una grieta en la sala nueve, que ha llamado la atención incluso de turistas de otras provincias. “Hay visitantes que les llama la atención la grieta, inclusive han venido solo a verla”, comentó Lucía González, directora de la Casa Natal en Canal 13 San Juan.

Según González, en agosto se superaron los 7.000 visitantes, un número que incluye tanto a turistas como a sanjuaninos. “Hemos logrado convocar especialmente al sanjuanino, porque Sarmiento es actual, multifacético y global. Lo conocen en el mundo, pero faltaba un poco de reconocimiento en su propia tierra”, señaló. De ese total, aproximadamente 2.500 corresponden a visitantes escolares, mientras que el resto se divide entre turistas y residentes de la provincia, muchos de ellos entre 20 y 40 años, un público difícil de convocar.

El mes de septiembre se celebra con actividades especiales en honor al legado de Sarmiento. “El 11 de septiembre tenemos el acto protocolar en horario de la mañana, que organizamos directamente con lineamientos de Nación. Pero durante todo el mes se realizan actividades referidas a todo su legado, incluyendo la educación, que es un pilar fundamental de su figura”, explicó González.

El interés de los visitantes no se limita a las conmemoraciones educativas. La sala nueve, ubicada frente a la vereda por donde transita Sarmiento, presenta una grieta que va del piso al techo. “Se realizó un estudio del subsuelo para determinar la causa. La grieta se debe a la humedad del terreno, y hemos cortado el riego del jardín norte para controlar la situación”, indicó la directora. Mientras tanto, esa sala permanece inhabilitada, aunque se ha montado una exposición temporal visible desde el patio de la higuera.

Sobre los cuidados preventivos, González detalló: “No ha habido riesgo durante las lluvias recientes. Continuaremos observando el comportamiento del terreno y realizaremos nuevas mediciones hacia noviembre. Además, estamos trasplantando especies y protegiendo los elementos más valiosos del jardín, incluida la higuera central, que permanecerá intacta”.

La directora también adelantó estudios complementarios sobre la estructura del edificio. “Una empresa se acercó para ofrecer estudios específicos que nos permitan evaluar el comportamiento del edificio frente a la humedad y planificar intervenciones necesarias en el mediano plazo”, explicó.

A pesar de estos desafíos, la Casa Natal de Sarmiento mantiene su dinámica de actividades culturales y educativas. “Estamos utilizando todas las salas disponibles. Hemos armado un diorama que rememora y celebra el legado de Sarmiento mes a mes. El mes pasado, por ejemplo, estuvo referido a los telégrafos, mostrando su impacto en la comunicación y la educación en la Argentina del siglo XIX”, agregó González.