En julio de 2025, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en San Juan registró un aumento del 1,9%, según el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) de la provincia. El acumulado del año llegó al 16,0%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

El aumento mensual fue similar al registrado en la Región de Cuyo, que también alcanzó un 1,9%. Las divisiones con menor suba durante el mes fueron Educación (0,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,5%). Le siguieron Salud (1,6%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%). Recreación y cultura y Comunicaciones mostraron incrementos similares (1,9%).

En contraste, las mayores subas correspondieron a Transporte (3,8%), impulsado por servicios de transporte aéreo y por carretera; Restaurantes y hoteles (2,4%), principalmente por aumentos en hoteles y otros servicios de alojamiento; y Prendas de vestir y calzado (2,0%).

El IPC de San Juan se elaboró a partir del relevamiento de una canasta de 557 productos, con información de 914 comercios del Gran San Juan, lo que permitió recolectar aproximadamente 19.000 precios.