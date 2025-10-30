Informalidad en seguridad privada: UPSRA exige que las empresas registren a los vigiladores

En medio del debate nacional sobre una posible reforma laboral, el representante gremial de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) en San Juan, Pablo Abrego, advirtió en Canal 13, sobre la fuerte informalidad que persiste en el sector y pidió que se ponga el foco en la registración de los trabajadores.

“En San Juan y en otras provincias hay mucha gente que no está registrada. Hemos encontrado numerosos casos de personal en actividad que no figura en los registros formales”, señaló Abrego en diálogo con Jorge por la Mañana.

El dirigente explicó que el gremio viene manteniendo reuniones con la conducción nacional y con las cámaras empresariales para abordar las problemáticas del rubro. “Hace poco conseguimos una homologación paritaria, lo que nos permitió actualizar los salarios, pero todavía hay empresas que no cumplen con las obligaciones básicas, como el pago de la obra social o los aportes”, sostuvo.

Abrego precisó que actualmente en San Juan hay alrededor de 34 empresas habilitadas que brindan servicios de seguridad privada. De ese total, unas 800 personas figuran registradas formalmente, aunque el número de vigiladores que trabajan en condiciones informales “sería mucho mayor”.

“Calculamos que en la provincia debe haber entre 300 y 400 vigiladores trabajando sin estar registrados. No sabemos el número exacto porque muchos no tienen recibo de sueldo y se hace difícil el seguimiento”, explicó.

En cuanto a los ingresos, indicó que un vigilador percibe un básico de $817.000, según la última paritaria homologada en octubre, al que se suman adicionales, viáticos y horas extras.

“Con horas extras y otros ítems, el sueldo puede llegar a $1.530.000 mensuales, aunque no todas las empresas pagan como corresponde. Algunas no están depositando los aportes a la obra social, y ese es otro problema grave que enfrentamos”, señaló.

Sobre las condiciones de trabajo, Abrego aclaró que los vigiladores cumplen en promedio jornadas de ocho horas diarias, aunque en muchos casos se extienden a doce.

“La seguridad es una actividad de lunes a lunes, las 24 horas del día. Los trabajadores suelen tener uno o dos francos semanales, pero la demanda es permanente”, comentó.

El dirigente también remarcó que la reforma laboral propuesta genera preocupación dentro del gremio. “Nosotros vemos que esta reforma, tal como se plantea, puede significar un ajuste para los trabajadores. No está claro qué cambios se quieren hacer ni cómo se garantizarán los derechos adquiridos. Las leyes laborales son constitucionales y deben discutirse con la clase obrera en la mesa”, advirtió.

Consultado sobre el nivel de informalidad, Abrego reconoció que el sector de la seguridad privada “ha estado desorganizado durante muchos años”, aunque desde la actual gestión gremial se están realizando relevamientos e inspecciones con apoyo de la AFIP y de la delegación nacional del sindicato.

“Estamos pidiendo a las empresas que presenten la documentación y que cumplan con el convenio colectivo. Algunas cámaras empresarias de San Juan se han mostrado dispuestas a ordenar la situación, pero el proceso llevará tiempo”, afirmó.

Finalmente, el representante gremial reiteró que la prioridad del sindicato es defender los derechos de los trabajadores y avanzar en la regularización del empleo. “El vigilador cumple un rol clave, brinda seguridad en instituciones, empresas y eventos, y merece trabajar en blanco, con aportes y cobertura social. Esa es nuestra lucha diaria”, concluyó Abrego.