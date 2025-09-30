El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su informe climático para los próximos tres meses y alertó sobre temperaturas más elevadas que lo habitual en el centro del país, con epicentro en Córdoba. San Juan, según los pronósticos, podría verse alcanzada de manera parcial por este escenario de calor anómalo.

La climatóloga Agustina Albeiro señaló en Buen Día Día, por Canal 13, que la situación está en línea con lo que se viene registrando durante todo 2024. “Esta situación ahora se ha dado a conocer y ha estado muy en boga en estos últimos días debido a que se ha resaltado una zona de calor anómalo en la provincia de Córdoba, sobre todo en el centro del país”, explicó.

En ese sentido, recordó que a lo largo del año no hubo reportes que anticiparan temperaturas por debajo de lo normal. “No nos tenemos que olvidar que durante todo el año no tuvimos ningún informe ni ningún pronóstico que nos vaya a indicar temperaturas por debajo de lo normal, así que esta no es una situación que difiera de lo que ha pasado el resto del año”, remarcó.

Albeiro enmarcó el fenómeno dentro del calentamiento global, que impacta en todas las regiones del planeta. “Lo que sucede con las temperaturas globales, se ven que todas están en aumento porque estamos en el contexto del calentamiento global, entonces todas las áreas muestran anomalías positivas cuando hablamos de proyecciones”, explicó.

Por último, la especialista diferenció el comportamiento de los continentes respecto a los océanos. “El océano Pacífico ecuatorial y el océano en general, tiene una manera distinta de percibir la temperatura que la tierra. El continente se calienta y enfría más rápido, pero el agua es más moderadora de la temperatura”, detalló.

De este modo, el SMN anticipa que la tendencia de calor seguirá marcando el ritmo del clima en los próximos meses, con especial atención en las zonas del centro del país y una extensión parcial hacia San Juan.