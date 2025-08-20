Inscripciones al sorteo del IPV: hasta cuándo hay tiempo para figurar en los padrones

La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, confirmó que en septiembre se llevará a cabo el segundo sorteo de viviendas de su gestión. En esta oportunidad, serán 344 casas distribuidas en Angaco, San Martín, Sarmiento, Calingasta, Chimbas, Pocito y 25 de Mayo.

“Ahora en septiembre lanzamos el segundo sorteo del año de nuestra gestión. Son 344 viviendas en esta oportunidad, así que hemos podido aumentar un poquito más de lo que habíamos sorteado la primera vez”, explicó Peralta.

La funcionaria recordó que el plazo de inscripción vence el 29 de agosto y que entre el 1 y el 8 de septiembre se abrirá la posibilidad de empadronarse vía web para participar del sorteo. “El 29 de este mes se cierra la inscripción del padrón del IPV, es decir, que todavía tienen tiempo aquellas familias que no se han inscripto”, señaló.

El sorteo se realizará el 25 de septiembre a través de la Caja de Acción Social, con el mismo procedimiento del sorteo anterior. En el caso de Chimbas, podrán participar los habitantes de todo el Gran San Juan, mientras que en Calingasta solo podrán anotarse los vecinos de la localidad de Sorocayense. “Escuchamos el reclamo de esas familias, porque en la gestión anterior muchos adjudicatarios no eran de la zona. Por eso decidimos que en este barrio solo participen los residentes de Sorocayense”, explicó Peralta.

La directora aclaró que algunas de las viviendas corresponden a remanentes de barrios que no fueron entregados en la gestión anterior por incumplimientos de requisitos. “Nuestra decisión es no tener casas desocupadas y por eso toda vivienda que quede como remanente la vamos a poner a disposición de nuevo sorteo”, sostuvo.