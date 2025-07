La relación entre los gasistas matriculados y la empresa distribuidora Ecogas atraviesa momentos de tensión. Horacio Correa, representante de la Asociación de Instaladores Sanjuaninos del Gas (AISAGA), aseguró en Canal 13 que la distribuidora no debería interferir en la elección de los técnicos ni sugerir profesionales, ya que “Ecogas no tiene instaladores propios y no debe tener un listado para recomendar”.

Correa explicó que si bien Ecogas, como distribuidora autorizada, administra el registro de matriculados, su intervención en la relación entre usuario e instalador genera confusión. “Los vecinos creen que están contratando a un técnico de Ecogas cuando en realidad el gasista no trabaja para la empresa”, advirtió en diálogo con un medio local. “El solo hecho de que esté el logo de Ecogas genera una idea de respaldo que no es tal. Eso confunde y perjudica a los instaladores independientes”.

Otro punto importante que expuso el referente de AISAGA fue la disparidad en los precios del servicio, ya que no existe una regulación oficial. “No hay un precio fijo, pero sí contamos con una tabla de valores sugeridos”, indicó. Según el gasista, hay colegas que ofrecen presupuestos por debajo de ese piso, incluso con planes de pago en cuotas. “La financiación la termina asumiendo el instalador, y eso desequilibra al resto del mercado”, señaló.

Durante una extensa reunión de tres horas con directivos de Ecogas en San Juan, los gasistas plantearon la necesidad de separar claramente las funciones. “La distribuidora no puede hacer obras internas, eso es competencia exclusiva del matriculado habilitado. Y nosotros no podemos intervenir en la red externa”, detalló Correa.

Correa también desmintió versiones que circularon tras una protesta realizada en la puerta de Ecogas, donde un colega habría afirmado que “Ecogas tiene sus propios instaladores”. “Eso es falso. Ecogas no tiene personal técnico, solo muestra el listado de matriculados habilitados como exige la normativa. Pero no debería recomendar a nadie”, aclaró.

En cuanto a los costos actuales, Correa detalló que instalar un calefactor infrarrojo ronda los $40.000 a $50.000, mientras que si el equipo requiere salida al exterior, el precio sube a entre $70.000 y $80.000. “Una cocina puede costar alrededor de $30.000, y más si hay que firmar la garantía”, precisó.

El gasista también alertó sobre los riesgos de contratar personas no habilitadas: “Hay quienes se hacen pasar por técnicos y no están matriculados. Eso representa un peligro serio para los hogares. Lo barato puede salir caro”.

Por último, Correa explicó que quienes quieran obtener la matrícula pueden formarse en centros profesionales como el de Rawson o el anexo de calle Tucumán, donde se capacita a gasistas de segunda y tercera categoría. “Queremos que se respete la normativa y se garantice la seguridad de los usuarios. Ecogas debe limitarse a su rol como distribuidora y no interferir en nuestras tareas”, concluyó.