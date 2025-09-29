Intercolegiales: un profesor contó cómo la inclusión ganó terreno en los juegos

El móvil de Canal 13 San Juan estuvo presente en los Juegos Intercolegiales, donde la inclusión volvió a ocupar un lugar central. Víctor, profesor y referente del encuentro, resaltó la experiencia de Santino, un alumno de 11 años del colegio San Vicente.

“La verdad que hoy trajimos a Santi, lo que nos llenó de expectativa. Él tiene un diagnóstico que le dificulta relacionarse con el deporte, pero estas actividades, como el ajedrez, lo apasionan y le hacen muy bien”, explicó.

El docente valoró que los Juegos sean un espacio de descubrimiento: “En algo siempre somos buenos todos. A mí me pasó que no era bueno para el fútbol, pero sí para las artes marciales. Lo importante es que los chicos puedan encontrar dónde destacarse”.

También destacó el rol de las instituciones: “Cada colegio tendría que tener su aval para que los chicos puedan competir. No todos quieren hacer deporte, pero pueden expresarse en otras disciplinas como el dibujo, las damas o el ajedrez”.

En cuanto a la organización, sostuvo que la jornada fue positiva: “Ellos no tienen una categoría, somos todos iguales. Los papás tenían expectativas y tanto las frustraciones como las victorias son parte del aprendizaje”.

Finalmente, remarcó la necesidad de ampliar la oferta en otras disciplinas: “Con el ajedrez tenemos competencia, pero no tantos lugares para desarrollarlo. Hay muy buen nivel y hay que explotarlo, especialmente en las zonas más alejadas”.