Internaron al sacerdote Rómulo Cámpora

En la mañana de este sábado 6 de septiembre fue internado de urgencias el sacerdote Rómulo Cámpora. De acuerdo a las primeras informaciones, el religioso sufrió una descompensación cardíaca.

Desde hace algunos años Cámpora es el párroco del Santuario de San Antonio de Padua, en el departamento Sarmiento. Fieles de esta comunidad contaron que durante la mañana de este sábado el padre Rómulo se sintió mal y decidió consultar a los médicos del hospital mediagüino.

Los profesionales de la salud le hicieron un control completo, incluyendo en electrocardiograma, en el que determinaron que el sacerdote presenta un problema cardíaco.

En ese momento, los médicos resolvieron que debían derivar al cura a un hospital de la Capital. Cámpora fue trasladado a un sanatorio capitalino en donde quedó internado en la Unidad Coronaria.

Hasta el momento, no se conoció ningún parte médico sobre el estado del religioso, pero trascendió que le estarían realizando nuevos estudios y aclararon que el padre Rómulo se encuentra consciente y de buen ánimo.

Rómulo Cámpora tiene 61 años, entró al seminario a los 12 años. Se formó con los sacerdotes salesianos y fue ordenado sacerdote a los 27 años.

Durante su larga trayectoria como religioso ya fue párroco de la Catedral y estuvo al frente de parroquias de Santa Lucía, Jáchal, Iglesia, la Medalla Milagrosa, la localidad riojana de Guandacol, Los Berros y Media Agua, que es su actual destino.