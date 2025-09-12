La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan intervino en las últimas semanas ante los reclamos de usuarios por diferencias entre los precios exhibidos en las pizarras y los que finalmente se cobraban en los surtidores de combustibles.

La titular del área, Fabiana Carrizo, explicó en Canal 13 que, si bien no hubo denuncias formales, sí se recibieron quejas que motivaron la acción del organismo. "Hemos empezado a trabajar. Creemos que tiene que haber un equipo entre todos para solucionar el problema del consumidor”, indicó.

El organismo intimó a las estaciones de servicio a que actualicen sus pizarras todas las medianoches, en simultáneo con los cambios en los sistemas de los surtidores.

“Nos pusimos a trabajar para que los operarios, en tiempo y forma, pudieran cambiar las carteleras con los precios. Cuando se pone en funcionamiento un sistema hay que darle un tiempo de adaptación, pero ya está funcionando de manera correcta”, sostuvo Carrizo.

El objetivo es evitar que los clientes se encuentren con precios distintos entre lo que se anuncia y lo que realmente se cobra. “Pueden variar hacia abajo o hacia arriba, pero lo que no puede pasar es que la cartelera muestre un precio y el surtidor otro más elevado”, advirtió la funcionaria.

Carrizo destacó además que hoy los sanjuaninos están más atentos a los precios y no dudan en reclamar cuando detectan irregularidades.

“El consumidor mira todo. Si hay diferencias, puede hacer los reclamos pertinentes. Nuestra tarea es garantizar que la información sea clara y que lo que se cobra en el surtidor coincida con lo que se informa en la pizarra”, afirmó.