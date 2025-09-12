Sorpresivamente un grupo de 14 jóvenes oriundos de la provincia de Tucumán, debió ser asistido en el hospital de Caucete. El motivo fue que todos ellos presentaron síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria.

Según lo que informó el periodista caucetero Ariel Rodríguez, los chicos viajaban en un colectivo de un tour y comenzaron a sentirse mal durante el trayecto. Al arribar a San Juan, fueron trasladados de inmediato al nosocomio caucetero, donde recibieron atención médica.

Las primeras versiones indican que habrían consumido hamburguesas que les provocaron malestar general, aunque todavía no está confirmado si la comida fue ingerida durante el viaje o ya en territorio sanjuanino.

Si bien el episodio generó preocupación, desde el hospital señalaron que ninguno de los adolescentes presentó un cuadro de gravedad. Ahora las autoridades trabajan para determinar el origen de los alimentos que provocaron la intoxicación.