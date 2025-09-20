Invirtieron más de 4 millones de dólares para renovar la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum

La Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum concluyó su primera gran modernización después de 36 años sin reformas. La obra fue financiada con más de 4 millones de dólares invertidos en conjunto entre el Gobierno de San Juan y la empresa EPSE.

Lucas Estrada, presidente de EPSE, explicó en Compacto 13 que se trató de una operación compleja. “Ayer culminamos con la etapa 1, que son los trabajos más duros y más complejos: el cambio de los álabes del generador, del distribuidor y la modernización del sistema de control de velocidad de la máquina”, detalló. Con estas tareas, la vida útil de la central se extendió al menos por 30 años más.

Estrada destacó que la decisión de avanzar con la modernización fue asumida por el Gobierno provincial pese a que el mercado eléctrico nacional no acompañó con fondos previstos para este tipo de obras. “Ha sido una decisión más bien a futuro del Gobierno de San Juan, del compromiso con este tipo de generación y de darle confiabilidad a las redes, tanto al sistema interconectado provincial como a la red argentina”, afirmó.

El funcionario recalcó que el objetivo fue garantizar la operatividad de la central dentro de los niveles de seguridad que requiere el mercado mayorista, pero también sostener el empleo de los trabajadores que operan en la planta. “Era un trabajo que hacía tiempo necesitábamos para darle confiabilidad a la máquina y asegurar que el dique siga funcionando”, añadió.

Respecto del contexto hídrico, Estrada fue claro en señalar que los pronósticos no son alentadores. “El año hídrico que viene será bastante negativo, muy pobre. Todavía no hemos vivido un año bueno con las tres presas operativas. El último relativamente favorable fue en 2016, y desde entonces hemos perdido muchísima agua porque los años siguientes fueron muy malos”, señaló.

Actualmente, los embalses están apenas por encima de su cota mínima de seguridad. En el caso de Ullum, la cuota ronda los 760 metros. “Estamos apenas un par de metros por encima de los niveles de seguridad de las presas, y es ahí donde deben mantenerse para operar de forma segura”, explicó.

Estrada precisó que la función principal de los diques no es la generación de energía, sino la regulación del río San Juan. “La función más importante de los cuatro diques que operamos es regular el caudal, acumular en años buenos y compensar en años malos. La generación de energía es un plus, pero depende de los niveles de agua. Cuando no hay acumulación, no se genera”, aclaró.

El titular de EPSE recordó que los años 2020 y 2021 fueron los peores de la historia en materia hídrica. “Desde que hay registros, nunca se había vivido un escenario tan crítico. Aun así, el Gobierno provincial mantiene la convicción de trabajar con las cotas mínimas de seguridad para que los diques cumplan su función principal, que es regular el agua”, subrayó.