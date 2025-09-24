El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizará este jueves 25 de septiembre un sorteo de 344 viviendas distribuidas en siete departamentos de San Juan. Hay más de 28.000 inscriptos, La directora Elina Peralta detalló que, debido a la gran cantidad de casas, el sorteo se interrumpirá entre las 13 y las 16 horas, y que los resultados se publicarán el viernes 26 de septiembre en los padrones definitivos.

“Mañana a partir de las 8 de la mañana empieza el sorteo. Se va a publicar por streaming a través de la página de gobierno. Recomendamos que sigan la transmisión y no que vayan a la oficina, porque realmente las pantallas no son tan visibles desde afuera”, indicó Peralta.

El sorteo incluye viviendas en departamentos con barrios en ejecución, que se entregarán el año próximo, y barrios ya entregados, donde se otorgarán casas inmediatamente. Los departamentos con entregas inmediatas son Calingasta, Chimbas, Pocito y 25 de Mayo.

La directora explicó que el programa mantiene criterios de prioridad para ciertos grupos: familias con mayor antigüedad en la inscripción y personas con discapacidad, con viviendas adaptadas. “Continuamos con los porcentajes que ya habíamos aumentado en el sorteo anterior. Eso se traduce en más posibilidades para quienes llevan más años esperando”, señaló.

También detalló cómo se calculan las cuotas de las viviendas. “La cuota promedio está entre 100 y 130 mil pesos en los casos de mayor costo. Esto es pagar la casa propia, no un alquiler, y el índice se actualiza cada seis meses según la variación salarial”, explicó.

Además, destacó que ahora los pagos se pueden gestionar a través de medios digitales, incluyendo la plataforma Pluspagos: “Puedes seleccionar los meses que quieras pagar, incluso por adelantado, y se aplican descuentos. Todos los mecanismos de pago están disponibles para facilitar a los inscriptos”.

y la expectativa es que el streaming permita seguir todo el sorteo en tiempo real sin necesidad de concurrir presencialmente.

“Queremos que no queden dudas ni casas vacantes. La prioridad es la transparencia y la accesibilidad para todas las familias inscriptas”, concluyó Lina Peralta.