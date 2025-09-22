Este lunes 22 de septiembre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dio a conocer en su página oficial los padrones definitivos de familias inscriptas y barrios a los que aspiran, de cara al sorteo de 344 viviendas.

El sorteo se realizará este jueves 25 de septiembre en la Caja de Acción Social (CAS) y será transmitido en vivo de manera online para garantizar el acceso de todos los interesados.

Estas 344 casas corresponden a unidades habitacionales que no habían sido adjudicadas en procesos anteriores, ya sea por incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de inscriptos.

En esta edición, 28.414 familias participaron de las inscripciones, tras lo cual se publicaron padrones provisorios y se habilitó la instancia de corrección de datos. Con la publicación definitiva, el proceso avanza hacia su etapa final.

Para consultar el padrón, los interesados deben ingresar a ipv.sanjuan.gob.ar, hacer clic en el ícono anaranjado “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en el botón “Padrón definitivo”. Allí se desplegarán íconos con los nombres de los barrios incluidos en esta edición; al seleccionar cada uno, se accede al listado de grupos inscriptos.

Los barrios y la cantidad de viviendas disponibles son los siguientes:

Tierras del Norte ( Angaco): 62 viviendas

El Puerto (Calingasta, Sorocayense): 7 viviendas

Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas

El Jagual (Pocito): 13 viviendas

Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas

Caraballo II (San Martín): 61 viviendas

Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas

Cabe recordar que en esta oportunidad pudieron inscribirse familias con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.