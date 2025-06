Con la inscripción en marcha, el IPV publicó una guía para quienes desean participar del Sorteo Provincial de Viviendas que anunció la gestión actual. La intención es facilitar el acceso y acompañar a los postulantes durante el proceso.

El sorteo se hará el 23 de julio. En total, se adjudicarán 219 viviendas distribuidas en barrios de seis departamentos: Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Ullum, Jáchal y 9 de Julio.

¿Cuándo conviene inscribirse?

No hay ventajas por hacerlo primero. Cualquier persona que se registre entre el 23 de junio y el 9 de julio tendrá las mismas chances de participar. En ese plazo también se puede cambiar el barrio elegido.

¿Cómo saber si la inscripción fue exitosa?

Al completar el formulario, se envía un PIN de cuatro cifras por mensaje de texto. Ese código confirma la inscripción y permite modificar datos si es necesario. También se puede revisar el estado en la web del IPV.

¿Y si necesito modificar mi inscripción?

Tenés tiempo hasta el 9 de julio para cambiar datos o el barrio desde la web, con tu DNI y el PIN. Pasada esa fecha, no se podrá hacer ninguna modificación.

¿Qué hacer si perdí el PIN o no me llegó?

En ese caso, debés presentarte con tu DNI en la isla de informes del IPV, en el Centro Cívico (planta baja, núcleo 1), de lunes a viernes de 7 a 14 h.

Si no puedo inscribirme online, ¿qué opciones tengo?

También podés acudir presencialmente a la misma isla de informes, en el horario indicado. Allí, el personal brinda asistencia personalizada para completar el trámite.

¿Qué pasa si vivo en un departamento no habilitado?

En esta etapa, solo pueden postularse quienes tienen domicilio en alguno de los departamentos habilitados. Si vivís fuera de esas zonas, no podrás participar.

¿Por qué es importante el número de celular?

El celular queda vinculado al grupo familiar y en él se recibe el PIN. No es necesario que esté a nombre del titular, pero sí que esté activo y correctamente cargado en el sistema.

¿Y si mis datos no aparecen o son inválidos?

Primero se recomienda verificar que estén bien escritos. Si persiste el error, debés acercarte al Centro Cívico con tu DNI para recibir ayuda y revisar tu situación.

¿Dónde seguir consultando?

La información oficial está disponible en la web del IPV, en redes del Ministerio de Infraestructura o presencialmente en el Centro Cívico.

Alerta: el IPV advierte sobre estafas

La inscripción es personal y gratuita. No hay intermediarios ni gestores habilitados. No se venden carpetas, lotes ni viviendas. Ante cualquier duda, consultá siempre por canales oficiales y no entregues datos ni dinero a terceros.