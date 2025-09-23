La ilusión por acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, ya empieza a movilizar a los hinchas y al mercado turístico. Vittorio Vatteroni, responsable de una agencia de viajes, confirmó que se están armando paquetes especiales de 16 noches en Miami, ciudad donde se estima que el equipo de Lionel Scaloni disputará la fase de grupos.

“Ese paquete va a incluir los tres partidos de la fase de grupo”, explicó Vatteroni en diálogo telefónico, al detallar que el valor inicial es de 12.000 dólares con entradas y pasajes incluidos. Sin embargo, el costo real para una estadía completa rondará los 20.000 dólares por persona, sumando alojamiento, traslados y otros gastos.

Uno de los factores que encarece la experiencia son los vuelos. “Gran parte del problema son los aéreos, que no bajan de los 3.000 USD. Un pasaje normal debería costar 1.500 USD”, señaló. En cuanto a la financiación, indicó que se solicita un anticipo del 50% al contratar el paquete y el saldo debe cancelarse 30 días antes del viaje.

A las dificultades económicas se suma el requisito de la Visa estadounidense, que seguirá siendo obligatoria para los argentinos. “Es casi imposible que no tengamos que sacar la Visa para ir, porque Estados Unidos pide una tasa baja de rechazos y en Argentina eso no ocurre”, apuntó el empresario.

Además, advirtió que el arancel para tramitarla subirá de 200 a 400 dólares, y que el proceso se ha vuelto más restrictivo. “Ahora están autorizando las Visas a los más pudientes. Para bajar el nivel de rechazos hay que mejorar la calidad de los aplicantes”, concluyó.