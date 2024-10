Jeremías, un joven futbolista que necesita ayuda urgente: su prótesis cuesta más de $6 millones

Franco Páez, primo del joven futbolista, relata la lucha de la familia por obtener la costosa prótesis mientras la obra social y el seguro se pasan la responsabilidad.

Jeremías Páez, un joven futbolista sanjuanino, lucha por recuperar su vida tras una fractura de cráneo que sufrió durante un partido oficial. Aunque su situación mejoró y ya fue dado de alta, su futuro sigue siendo incierto debido a la falta de una prótesis que necesita para poder reconstruir parte de su cráneo, y la obra social junto con el seguro no han dado respuestas.

Franco Páez, primo del joven, brindó detalles a Canal 13 San Juan sobre el complicado proceso por el que la familia tuvo que atravesar, mientras intentan conseguir el dinero necesario para la intervención quirúrgica que Jeremías precisa. "Ahora está de alta en la casa, pero seguimos esperando alguna respuesta de la obra social o el seguro, que no nos están dando respuestas favorables para la prótesis", explicó Franco.

La prótesis en cuestión, que cuesta alrededor de 6.785.000 pesos, es indispensable para la recuperación completa de Jeremías. Sin embargo, la cifra total que necesita la familia para cubrir la operación y todos los gastos médicos asciende a casi 9 millones de pesos.

A pesar de que Jeremías cuenta con obra social y un seguro por estar afiliado al club Del Bono en el que juega, evitan asumir la responsabilidad. "La obra social no puede actuar porque no saben si el seguro ya cumplió con todos los gastos. Mis tíos fueron a pedir informes al seguro, pero no les dan el papel que la obra social necesita", relató Franco. Mientras el tiempo sigue pasando, la familia se encuentra en un limbo administrativo que pone en riesgo la salud del joven.

Durante un partido, Jeremías sufrió un choque en una disputa por la pelota que lo llevó a golpear su cabeza contra los muros laterales de la cancha. "Fue una mala suerte tremenda, el impacto le rompió el cráneo y tuvieron que operarlo de urgencia", recordó Franco. Aunque el joven ya volvió a la escuela y visitó a sus compañeros en el club, su vida normal está en pausa hasta que pueda conseguir la prótesis.

Ante la falta de respuestas, la familia recurrió a los sanjuaninos para intentar reunir los fondos necesarios. "Decidimos hacer una publicación en las redes para ver si viralizándolo podemos llegar a algún municipio o al gobierno provincial que nos pueda ayudar", comentó Franco. La familia también comezó a recibir algunas respuestas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, aunque todavía se encuentran a la espera de que los trámites burocráticos avancen. "Nos dijeron que necesitan un papel tanto de la obra social como del seguro, pero ninguno quiere dar nada. No se dan cuenta de que es una urgencia".

Jeremías sigue esperando que las instituciones respondan y mientras tanto, la familia no baja los brazos. "Es mucho dinero, nosotros pensábamos que el seguro o la obra social nos iban a ayudar, pero no ha sido así". La familia puso a disposición números de contacto y CBU para quienes quieran colaborar. "Ojalá pronto podamos conseguir el dinero y Jeremías pueda volver a hacer su vida normal", concluyó Franco.