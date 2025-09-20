Jimena Monsalve: “Hay delitos que pueden tener otra solución, no se justifica la cárcel”

Jimena Monsalve, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, aseguró en el programa Entre Vistas de Canal 13 San Juan que no todos los delitos deben resolverse con prisión. “Hay delitos que pueden tener otra solución, no se justifica la cárcel”, expresó.

En este sentido, explicó que existen perfiles que podrían transitar condenas bajo otros mecanismos. “En muchos casos de delito social o de consumo problemático se podría trabajar desde lo comunitario y no desde lo carcelario. Hoy tenemos muchos delitos menores vinculados a la pobreza o a personas en situación de calle. Si alguien hurta un alimento, no se justificaría que vaya a la cárcel”, sostuvo.

Monsalve remarcó que, en esos casos, la respuesta debería ser social y no penal. “A esas personas hay que enlazarlas con dispositivos de integración, espacios para pernoctar o atención de salud mental. El costo-beneficio de enviarlas a prisión no es positivo para la comunidad”, agregó.

La dirigente también se refirió al rol de los jueces penales y apuntó directamente a la Corte Suprema. “Le pediría que exija que todos los jueces del sistema penal conozcan las cárceles, que se ensucien los zapatos. Tener el superpoder de encarcelar significa saber muy bien a dónde se está enviando a las personas”, afirmó.

Finalmente, subrayó que un contacto más directo con los penales permitiría prevenir situaciones dolorosas. “Cumplir con la manda de visitar y entrevistar detenidos ayuda a escuchar sus realidades y entender que la pena trasciende a toda la familia. La comunidad también tiene que conocer esas historias”, concluyó.